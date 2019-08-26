Гравець збірної України з баскетболу замість НБА буде знову виступати за український клуб

Атакуючий захисник національної збірної України Іссуф Санон повернувся до "Дніпра". Гравець, який був обраний командою НБА "Вашингтон", сезон 2019-2020 буде виступати за український клуб.

Санон є вихованцем Дніпра і виступав за цей клуб з 2016 по 2018 роки. У січні 2018 року Санон підписав контракт з "Олімпією" з Любляни, з якою став чемпіоном Словенії в тому ж році. 21 червня 2018 року Санона під 44-м піком на драфті НБА обрав клуб "Вашингтон Візардс". та за американську команду баскетболіст не провів жодного офіційного матчу в чемпіонаті – його залишили у Словенії ще на сезон.

Читайте також: Чоловіча збірна України отримала розклад матчів у відборі на Євробаскет-2021

Влітку 2019 року Санон знову відправився до "Вашингтона", але так і не зумів переконати керівництво клубу залишити його.

У 2017 році в складі збірної України U-18 Санон у семи матчах на чемпіонаті Європи набирав в середньому по 19,3 очка, 6,1 підбирання, 2,4 передачі та 3,4 перехоплення. В листопаді 2018 року захисник в матчі зі Словенією дебютував у складі національної збірної України в рамках кваліфікації чемпіонату світу. Всього за першу команду захисник відіграв три матчі, набираючи в середньому по 6 очок, 0,7 підбирання та 1,3 передачі за 11 хвилин.

Також Санон був лідером молодіжної збірної України U-20 на нащодавньому чемпіонаті Європи-2019 (Дивізіон А). В 7 матчах чемпіонату Європи українець набирав 18.9 очка, робив 5.6 підбирання, 4.1 передачі та 3.0 перехоплення в середньому за 31.9 хвилини за гру.

У новому сезоні Санон гратиме під 30-м номером.