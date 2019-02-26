Гвардіола неочікувано прокоментував майбутнє Зінченка

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Олександр Зінченко й Пеп Гвардіола
Олександр Зінченко й Пеп Гвардіола / twitter.com

Іспанський наставник англійського клубу "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола похвалив півзахисника Олександра Зінченка. Також фахівець неочікувано висловився щодо майбутнього футболіста.

Гвардіола заявив, що на початку сезону Олександр міг покинути клуб, але вирішив залишитися.

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Він показав мені значущість і цінність того, що значить бути хорошим хлопцем. На початку сезону він був близький до того, щоб піти, але я жодного разу, ні на одному тренуванні, не бачив, щоб він був незадоволений. Його чекає довга кар'єра. Сподіваюся, тут!,
– сказав Гвардіола.

 

 

Зазначимо, що в поточному сезоні Олександр навіть не є гравцем ротації в "Манчестер Сіті". Усього українець провів 16 матчів, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі. Також у поточному сезоні Олександру вдалося здобути трофей разом з "городянами". Команда українця у фіналі Кубка футбольної ліги перемогла "Челсі".

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Пеп Гвардіола Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
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