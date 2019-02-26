Гвардіола неочікувано прокоментував майбутнє Зінченка

Іспанський наставник англійського клубу "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола похвалив півзахисника Олександра Зінченка. Також фахівець неочікувано висловився щодо майбутнього футболіста.

Гвардіола заявив, що на початку сезону Олександр міг покинути клуб, але вирішив залишитися.

Читайте також: Зінченко кумедно покарав зіркового одноклубника на тренуванні "МанСіті": відео

Він показав мені значущість і цінність того, що значить бути хорошим хлопцем. На початку сезону він був близький до того, щоб піти, але я жодного разу, ні на одному тренуванні, не бачив, щоб він був незадоволений. Його чекає довга кар'єра. Сподіваюся, тут!,

– сказав Гвардіола.

PEP @Azinchenko17 has showed me the importance and value of being a good guy.



At the beginning of the season he was close to making a transfer, and I never saw one bad face or training session from him.



He is going to have a long career, here hopefully! — Manchester City (@ManCity) 26 февраля 2019 г.

Зазначимо, що в поточному сезоні Олександр навіть не є гравцем ротації в "Манчестер Сіті". Усього українець провів 16 матчів, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі. Також у поточному сезоні Олександру вдалося здобути трофей разом з "городянами". Команда українця у фіналі Кубка футбольної ліги перемогла "Челсі".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram