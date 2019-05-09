Хлопець Світоліної драматично програв Федереру на очах українки

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Роджер Федерер
Роджер Федерер / twitter.com/AustralianOpen

Французький тенісист Гаель Монфіс програв легендарному швейцарцю Роджеру Федереру у 1/8 фіналу престижного турніру в Мадриді (Іспанія).

Роджер Федерер – Гаель Монфіс 1:1 (6:0, 4:6, 7:6)

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У першому сеті швейцарський тенісист, який вперше з 2016-го року виступає на ґрунтових кортах, розгромив свого опонента 6:0 за 19 хвилин. Здавалося, що в наступному сеті Роджер доведе справу до логічного завершення і пройде до чвертьфіналу.

Однак французький тенісист на старті партії зробив брейк і повів у сеті з рахунком 4:1. Федерер зумів відповісти брейком і зрівняв рахунок. У дев'ятому геймі легендарний Федерер навіть мав "прихований" матчбол, однак не зумів взяти подачу суперника й згодом програв сет.

Третю партію надзвичайно агресивно розпочав Монфіс. Зробивши брейк, Гаель повів 3:0. Але, як і в другому сеті, Федерер відігрався. За рахунку 5:5 Федерер мав брейкпойнт, але не скористався ним. Два матчболи мав Монфіс, але він теж не зміг взяти подачу Роджера. Таким чином, доля матчу вирішувалася на тай-брейку, де сильнішим виявився Федерер.

Зазначимо, що на матчі була присутня українка Еліна Світоліна, яка є дівчиною Монфіса. Свої виступити у Мадриді Світоліна припинила ще в першому колі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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