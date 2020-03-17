Ходіть у храм і причащайтеся: Усик закликав ходити в церкву під час пандемії коронавірусу
Олександр Усик висловився щодо участі в релігійних обрядах під час пандемії коронавірусу. Український боксер під час прямої трансляції в інстаграмі закликав ходити в храми.
33-річний боксер назвав дурницею заяви про те, що під час пандемії не варто ходити до храмів. На думку Усика, це варто робити й "тоді все буде добре".
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Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, – це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і все інше. Все це дурниці, друзі. Ходіть в храм, причащайтеся, сповідайтеся. І тоді буде все добре,
– заявив Усик.
"Якщо Всевишній попустить наші якісь речі, які він тримає у своїх руках, тоді з нами щось буде відбуватися. Але і то, він нам все це дає для того, щоб ми упокорювалися і йшли по його шляху, по якому він нас веде", – вважає Олександр.
Також Усик впевнений, що нічого не станеться, якщо причащатися з однієї чаші.
Дивіться відео заяви Усика
Це вже втретє український боксер висловлюється про коронавірус. Спершу Усик стверджував, що є проблеми серйозніші, аніж коронавірус. Тому, на його думку, зациклюватися на вірусі не варто.
Згодом Олександр пожартував, що "захворів новим вірусом". В інстаграмі Олександр сказав, що захворів "хеппівірусом" (вірус щастя).
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Що відомо про коронавірус в Україні?
Станом на вівторок, 17 березня, в Україні підтверджено 7 випадків зараження, одна людина померла.
Через коронавірус в Україні введено низку обмежувальних заходів:
- з 12 березня до 3 квітня оголошено загальнонаціональний карантин;
- зупинено навчальний процес у школах, вишах, дитсадках;
- скасовано масові заходи;
- зупинено роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування;
- заборонено міжміські транспортні пасажирські перевезення;
- зупинено роботу метро;
- у Житомирській та Чернівецькій областях, у яких виявлено 5 випадків коронавірусу, оголошено надзвичайну ситуацію.
Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 канал
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