Ходіть у храм і причащайтеся: Усик закликав ходити в церкву під час пандемії коронавірусу

Олександр Усик висловився щодо участі в релігійних обрядах під час пандемії коронавірусу. Український боксер під час прямої трансляції в інстаграмі закликав ходити в храми.

33-річний боксер назвав дурницею заяви про те, що під час пандемії не варто ходити до храмів. На думку Усика, це варто робити й "тоді все буде добре".

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Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, – це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і все інше. Все це дурниці, друзі. Ходіть в храм, причащайтеся, сповідайтеся. І тоді буде все добре,

– заявив Усик.

"Якщо Всевишній попустить наші якісь речі, які він тримає у своїх руках, тоді з нами щось буде відбуватися. Але і то, він нам все це дає для того, щоб ми упокорювалися і йшли по його шляху, по якому він нас веде", – вважає Олександр.

Також Усик впевнений, що нічого не станеться, якщо причащатися з однієї чаші.

Дивіться відео заяви Усика



Це вже втретє український боксер висловлюється про коронавірус. Спершу Усик стверджував, що є проблеми серйозніші, аніж коронавірус. Тому, на його думку, зациклюватися на вірусі не варто.

Згодом Олександр пожартував, що "захворів новим вірусом". В інстаграмі Олександр сказав, що захворів "хеппівірусом" (вірус щастя).

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Що відомо про коронавірус в Україні?

Станом на вівторок, 17 березня, в Україні підтверджено 7 випадків зараження, одна людина померла.

Через коронавірус в Україні введено низку обмежувальних заходів:

з 12 березня до 3 квітня оголошено загальнонаціональний карантин;

зупинено навчальний процес у школах, вишах, дитсадках;

скасовано масові заходи;

зупинено роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування;

заборонено міжміські транспортні пасажирські перевезення;

зупинено роботу метро;

у Житомирській та Чернівецькій областях, у яких виявлено 5 випадків коронавірусу, оголошено надзвичайну ситуацію.



Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 канал

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