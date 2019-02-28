Хокеїст у чемпіонаті України закинув неймовірну шайбу: відео

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"Донбас"
"Донбас" / uhl.ua

У рамках Української хокейної ліги "Донбас" переміг "Кременчук" з рахунком 3:2. Окрім запеклої боротьби окрасою матчу стало одне взяття воріт у виконанні "Донбаса".

Російський форвард донеччан Артем Пуголовкін закинув шедевральну шайбу у ворота "городян".

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Хокеїст прийняв ігровий снаряд за воротами, поклав його на гак і заніс в ближній верхній кут воріт Георгія Бояршинова.

 

 

Зазначимо, що протистояння "Донбаса" та "Кременчука" стало центральним матчем останнього туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч.

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Теги: Спорт Хокей ХК "Донбас" ХК "Кременчук"
Джерело: 24 Канал
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