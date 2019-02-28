Хокеїст у чемпіонаті України закинув неймовірну шайбу: відео
У рамках Української хокейної ліги "Донбас" переміг "Кременчук" з рахунком 3:2. Окрім запеклої боротьби окрасою матчу стало одне взяття воріт у виконанні "Донбаса".
Російський форвард донеччан Артем Пуголовкін закинув шедевральну шайбу у ворота "городян".
Читайте також: Батьки юних хокеїстів влаштували жорстоку бійку під час матчу: відео
Хокеїст прийняв ігровий снаряд за воротами, поклав його на гак і заніс в ближній верхній кут воріт Георгія Бояршинова.
Зазначимо, що протистояння "Донбаса" та "Кременчука" стало центральним матчем останнього туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі