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Ібрагімович на тренуванні ефектно обробив м’яч в стилі Нео з "Матриці" – відео

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Златан Ібрагімович / ФК "Мілан"

Шведський нападник "Мілана" Златан Ібрагімович знаходиться у відмінній формі.

На одному з тренувань футболіст обробив м'яч в стилі кіногероя Кіану Рівза – Нео у фільмі "Матриця".

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Age: No one: Literally no one: @iamzlatanibrahimovic Beat depressing #BlueMonday

Публикация от AC Milan (@acmilan)

Футболіст перейшов у "Мілан" у січні 2020 року з "Лос-Анджелес Гелаксі" на правах вільного агента.

В поточному сезоні Златан зіграв у трьох матчах за "россонері", в двох з яких вийшов в основному складі. А в грі проти "Кальярі" відзначився дебютним голом за "Мілан" після повернення.

Контракт гравця з міланським клубом розрахований до літа 2020 року з можливістю продовження.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт ФК Мілан
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