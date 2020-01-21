Ібрагімович на тренуванні ефектно обробив м’яч в стилі Нео з "Матриці" – відео
Шведський нападник "Мілана" Златан Ібрагімович знаходиться у відмінній формі.
На одному з тренувань футболіст обробив м'яч в стилі кіногероя Кіану Рівза – Нео у фільмі "Матриця".
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Футболіст перейшов у "Мілан" у січні 2020 року з "Лос-Анджелес Гелаксі" на правах вільного агента.
В поточному сезоні Златан зіграв у трьох матчах за "россонері", в двох з яких вийшов в основному складі. А в грі проти "Кальярі" відзначився дебютним голом за "Мілан" після повернення.
Контракт гравця з міланським клубом розрахований до літа 2020 року з можливістю продовження.
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