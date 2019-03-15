Скільки в Україні заробляють найкращі спортсмени: цифри

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов розповів про фінансування українського спорту та його підтримку з боку державних компаній.

Ігор Жданов в інтерв'ю Tribuna.com розповів, скільки заробляють українські спортсмени та їхні тренери.

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Останнім часом наші провідні спортсмени отримують від держави приблизно 25-28 тисяч гривень, а головні тренери, абсолютні топи – 40-60 тисяч. Це місячна зарплата елітної групи, близько ста спортсменів. Але це спортсмени рівня чемпіонів, призерів чемпіонатів світу, реальні претенденти на олімпійські медалі, чемпіони Європи,

– сказав Жданов.

Окрім того, Міністр молоді та спорту повідав, чи будуть державні компанії підтримувати спорт.

Я звернувся до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із пропозицією про те, що великі національні компанії повинні підтримувати спорт. Чому "Газпром" веде таку активну політику підтримки спорту, а ми ні? Вони і в Лігу чемпіонів вклалися – а фінал, якщо пам’ятаєте, відбувся у нас на "Олімпійському". Наразі зацікавлення виявив "Нафтогаз", але там поки не затверджено фінансовий план, тому вони не можуть проводити якесь фінансування,

– розповів Ігор Жданов.

Раніше Спорт 24 писав, що Україна на фінансування спорту в 2019 році виділила з державного бюджету близько 1 мільярда гривень. Найбільшу підтримку в цьому році отримали біатлон, баскетбол і легка атлетика.

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