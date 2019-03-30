Інтер – Лаціо: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Італії

У неділю, 31 березня, відбудеться поєдинок29 туру італійської Серії А, в якому міланський "Інтер" прийме римський "Лаціо". Букмекери визначили, хто має більше шансів на перемогу в цьому протистоянні.

Перед паузою на матчі збірних "Інтер" в міланському дербі здобув найважливішу перемогу над "Міланом". Здавалося, підопічні Лучано Спаллетті знаходяться на спаді, проте в матчі з "Міланом" вони зуміли зібратися і видали дуже якісний матч, який повернув "нерадзуррі" на третє місце в турнірній таблиці.

Читайте також: Рома – Наполі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

"Лаціо" зараз також на ходу – в останніх трьох турах команда набрала 7 очок, у тому числі, як і "Інтер", перемігши в дербі – 2 березня з рахунком 3:0 була обіграна "Рома". Зараз "Лаціо"відстає від четвертого "Мілану" на 6 очок, однак у підопічних Сімоне Індзагі ще матч з "Удінезе" в запасі. І перемога над "Інтером" може стати дуже важливим кроком на шляху до Ліги чемпіонів.

William Hill

Найнижчий коефіцієнт на перемогу "Інтеру" виставили у William Hill – 2,37. Перемога "Лаціо" оцінена в 3,20. Нічия у матчі має той самий коефіцієнт – 3,20.

Гол Ікарді у цьому матчі отримав коефіцієнт 2,15. Найкращий шанс забити серед підопічних Сімоне Індзагі має Чіро Іммобіле – 2,30.

Читайте також: Ліверпуль – Тоттенхем: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

PariMatch

Їх експерти виставили найвищий коефіцієнт на перемогу "Інтеру" – 2,41. У той час як перемога "Лаціо" – 3,10. Нічийний результат отримав коефіцієнт 3,50.

Marathon bet

Їх експерти прогнозують перемогу "нерадзуррі" з коефіцієнтом 2,40. На те, що переможе "Лаціо", стоїть коефіцієнт 3,25. На те, що команди не виявлять переможця – 3,30.

Матч "Інтер" – "Лаціо" відбудеться у неділю, 31 березня. Початок зустрічі о 21:30. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram