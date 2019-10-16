Іспанський клуб заплатить штраф через Луніна

Іспанський клуб "Леганес" заплатить штраф через українського воротаря Андрія Луніна. "Леганес" виплатить штраф мадридському "Реалу", якому належить Лунін.

Причина штрафу полягає в тому, що в минулому сезоні "Леганес" не забезпечив ігрову практику українцю, повідомляє Marca.

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У контракті з "Леганесом" була передбачена певна компенсація, якщо я не зіграю обумовлену кількість хвилин. Я не знаю точної суми. Але знаю, що "Леганес" виплатив "Реалу" штраф, адже не виконав зобов'язання,

– сказав Лунін.

Що відомо про кар'єру Луніна в Іспанії?Лунін перейшов у "Реал" у 2018 році з луганської "Зорі", але за "вершкових" поки не дебютував. Минулий сезон українець провів в оренді у "Леганесі" і зіграв лише у 7 матчах за команду. Новий сезон Андрій розпочав у "Вальядоліді", проте там поки не зіграв жодної хвилини.

Лунін може перейти в "Бетіс"

Як повідомляє GOL digital, Андрій може продовжити кар'єру в "Бетісі". "Реал" спробує передчасно розірвати контракт про оренду 20-річного воротаря.

"Бетіс" не зміг знайти гідну заміну Пау Лопесу, який перейшов в італійську "Рому". Відтак, севільський клуб шукає нового голкіпера.

Лунін може отримати статус першого голкіпера в "Бетісі". Наразі після 8 турів Ла Ліги "Бетіс" посідає 16 сходинку в турнірній таблиці.