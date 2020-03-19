Іспанський коментатор перетворив приготування какао на фінал Ліги чемпіонів – кумедне відео
У соцмережах з'явилося відео експресивного іспанського коментатора матчів, який коментує, як його дружина готує какао.
У зв'язку з карантином через пандемію коронавіруса коментаторам доводиться підтримувати свої навички навіть таким чином.
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