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Іспанський коментатор перетворив приготування какао на фінал Ліги чемпіонів – кумедне відео

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Іспанський коментатор / Getty Images

У соцмережах з'явилося відео експресивного іспанського коментатора матчів, який коментує, як його дружина готує какао.

У зв'язку з карантином через пандемію коронавіруса коментаторам доводиться підтримувати свої навички навіть таким чином.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол
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