Капітан "Олександрії" отримав серйозну травму і може завершити кар'єру

Наставник "Олександрії" Володимир Шаран розповів, що півзахисник і капітан команди Андрій Запорожан отримав серйозну травму і готовий завершити кар'єру.

За словами тренера, два гравця зараз знаходяться в лазареті команди, і якщо пошкодження Романа Вантуха незначне, то у Андрія Запорожана під загрозою подальша кар'єра. Слова Шаран цитує офіційний сайт клубу.

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Що стосується травмованих. На превеликий жаль, під час тренувань у нас таких двоє. Якщо у Романа Вантуха незначне пошкодження, то у багаторічного капітана команди Андрія Запорожана розрив ахілла. Попереду операція в Києві. Потім Андрій прийме рішення про подальшу свою долю. Швидше за все, він завершить кар'єру. Я говорив з президентом клубу Сергієм Кузьменко, і ми запропонували Андрію тренерську роботу в клубі,

– сказав Шаран.

Що відомо про кар'єру Андрія Запорожана

37-річний Запорожан прийшов в "Олександрію" в 2008 році і з того моменту зіграв за команду 298 матчів, в яких забив 29 голів і зробив 11 гольових передач.

У 2000 році потрапив до бориспільського "Борисфена", де грав 5 років. Встиг зіграти у Другій лізі, Першій лізі та вищій лізі. Пізніше грав за "Борекс-Борисфен", "Дністер" (Овідіополь) і знову "Борисфен". У 2006 році потрапив у "Енергетик" з Бурштина. Влітку 2007 року побував на перегляді у львівських "Карпатах", але команді не підійшов.