"Карпати" могли отримати на 500 тисяч євро більше за Шведа, але він сам обрав "Селтік"

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Мар'ян Швед перейшов у "Селтік"
Мар'ян Швед перейшов у "Селтік" / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" у зимове трансферне вікно отримали значно кращу пропозицію щодо трансферу гравця Мар’яна Шведа. Але гравець самостійно обрав шотландський "Селтік".

Про це у коментарі Спорт24 розповів віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук. За його словами, львівський клуб мав декілька пропозицій щодо трансферу гравця. Після цього почесний президент "Карпат" Петро Димінський зателефонував до Мар’яна Шведа і запитав, в який з цих клубів він хотів би перейти. Футболіст обрав шотландський "Селтік".

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За словами Смалійчука, серед пропозицій була й та, що на 500 тисяч євро переважала суму, яку за футболіста запропонував "Селтік". Однак клуб прийняв бажання Шведа перейти саме у "Селтік". При цьому гравець міг нікуди не переходити, якщо б цього захотів.

При цьому у "Карпатах" не називають суми, за яку Швед перейшов у шотландський "Селтік". Фігурує сума у 2 мільйони євро. При цьому що гравець до закінчення сезону залишається у "Карпатах" на правах оренди.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери ФК Карпати Мар'ян Швед
Джерело: 24 Канал
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