"Шахтар" резервним складом розгромив у Львові "Карпати": відео

У суботу, 2 листопада, львівські "Карпати" приймали на власному полі донецький "Шахтар". "Гірники" на цей матч вийшли в резервному складі. Та попри це, здобули розгромну перемогу.

Карпати – Шахтар 0:3

Голи: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 64

Цей матч "Шахтар" проводив між іграми проти "Динамо". Серед тижня "гірники" вилетіли в Кубку України від "Динамо" київського, а вже 6 листопада їм грати у Лізі чемпіонів проти "Динамо" загребського. Відтак на матч проти "Карпат" в чемпіонаті Луїш Каштру випустив найближчий резерв. Не зіграли лідери Пятов, Марлос, Ісмаілі, Коноплянка. В запасі залишилися, але на поле так і не вийшли Тайсон та Мораес.

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Натомість з перших хвилин зіграв Борячук, І саме він забив гол. У співавтори можна записати воротаря "Карпат" Підківку. Саме він невдало вибив м'яч на суперника, який і реалізував подарований момент.

Загалом у перші хвилини матчі "Шахтар" володів м'ячем, хоча моментів майже не було.

"Карпати" ж лише зі середини першого тайму відсунули гру зі своєї половини поля. Але гостроти попереду теж не було. Можна згадати лише удар Дженнінгса у нижній кут воріт, але мимо.

Другий тайм розпочався із заміни в "Карпат", За команду вийшов молодий Деда. І саме він віг зрівняти рахунок, але не дотягнувся до м'яча. Натомість заміна Каштру спрацювала. Коваленко вийшов замість Степаненка, і за декілька хвилин головою відправив м'яч у ворота суперника після подачі з кутового.

Добив господарів Тете, влучно пробивши у кут воріт. Підківка в цьому моменті не врятував.

До кінця гри команди обмінялися моментами. Але забити так і не вдалося.

"Шахтар" перемагає та залишається на першому місці. Тепер "гірники" будуть готуватися до матчу Ліги чемпіонів. Натомість "Карпати" залишилися на дні турнірної таблиці.