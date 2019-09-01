Кемпбел про Ломаченка: Він дуже хороший, особливий боєць

Британський боксер Люк Кемпбел після поразки від Василя Ломаченка прокоментував бій з українцем. Незважаючи на поразку, Кемпбел вірить у своє успішне повернення.

Кемпбел назвав Василя Ломаченка особливим бійцем, який може адаптуватися упродовж поєдинку.

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Наскільки хороший Ломаченко? Ну, він побив мене, тому він дуже хороший. Він особливий боєць і ми всі це знали. Я розчарований у собі, адже я тренувався щоб перемогти, але це бокс. Важко мати якийсь план на бій, коли перед тобою суперник, який вміє легко адаптуватися упродовж поєдинку. Сьогодні був вечір Ломаченка, але мій час ще прийде,

– цитує Кемпбела Sky Sports.

У поєдинку за три чемпіонські титули Василь переміг Кемпбела одноголосним рішенням суддів.

Промоутер британця Едді Хірн повідомив, що Кемпбел відправився у лікарню відразу після поєдинку. За його словами, це запобіжні заходи.

Василь же заявив, що далі прагне завоювати пояс IBF і хоче зустрітися з Теофімо Лопесом. Також українець сказав, що бій з Люком був важким для нього.