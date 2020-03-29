24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Керівництво "Ворскли" відмовиться від половини зарплати через пандемію коронавірусу

- Читать новость на русском
Олег Лисак / Скріншот

Віце-президент "Ворскли" Олег Лисак повідомив про вимушені фінансові обмеження в клубі через зупинку УПЛ.

Лисак зазначив, що менеджери полтавчан відмовляться від частини своєї заробітної плати на користь клубу.

Читайте також Як українські спортсмени та клуби підтримали боротьбу з коронавірусом

Нам точно доведеться відмовитися від якоїсь частини зарплат. Якщо ситуація не погіршиться, то це 50%. Йдеться про президента клубу Романа Черняка, мене, спортивного директора, головного бухгалтера, комерційного та технічного директорів. Словом, від усіх від кого залежить діяльність клубу.

На сьогодні ми готові до такого кроку, адже ми всі зацікавлені в тому, щоб клуб жив і розвивався. Приємно, що коли обговорювали це питання, ні у кого не виникло жодних заперечень,
– сказав Лисак у інтерв'ю "Полтавщина Спорт".

  • Після 23-х турів УПЛ "Ворскла" розташувалась на 10-й сходинці. Турнір призупинений на невизначений термін через коронавірус.
  • "Ворскла" виділила 2,5 мільйона доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт ФК Ворскла
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:33 Воротар збірної Бразилії проткнув на полі повітряну кульку. Тепер це мем
Футбол 4160
сьогодні , 09:46 Андрій Шевченко: Ситуація з коронавірусом дуже схожа на чорнобильську аварію
Футбол 1374
сьогодні , 10:27 Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей
Лікування 136072
сьогодні , 13:34 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1500 хворих
Лікування 120110
сьогодні , 11:50 Усик дав невтішний прогноз для української економіки
Бокс 2293
сьогодні , 12:47 Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе
Новини України 40561
сьогодні , 16:00 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
Блоги 31938
сьогодні , 09:30 Це неприпустима помилка, – Гончарук про скандальні домовленості в Мінську
Новини України 20756
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
28 березня 18:30 Неймовірна історія української спортсменки, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі
Марченко Олена
28 березня 16:30 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
28 березня 09:46 Світоліна запалює спокусливими танцями у TikTok – відео
Софія Кулай
28 березня 08:40 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
27 березня 18:27 Клопп розплакався, коли побачив як медики співають You’ll Never Walk Alone в лікарні: відео
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук