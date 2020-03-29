Керівництво "Ворскли" відмовиться від половини зарплати через пандемію коронавірусу

Віце-президент "Ворскли" Олег Лисак повідомив про вимушені фінансові обмеження в клубі через зупинку УПЛ.

Лисак зазначив, що менеджери полтавчан відмовляться від частини своєї заробітної плати на користь клубу.

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Нам точно доведеться відмовитися від якоїсь частини зарплат. Якщо ситуація не погіршиться, то це 50%. Йдеться про президента клубу Романа Черняка, мене, спортивного директора, головного бухгалтера, комерційного та технічного директорів. Словом, від усіх від кого залежить діяльність клубу.



На сьогодні ми готові до такого кроку, адже ми всі зацікавлені в тому, щоб клуб жив і розвивався. Приємно, що коли обговорювали це питання, ні у кого не виникло жодних заперечень,

– сказав Лисак у інтерв'ю "Полтавщина Спорт".

Після 23-х турів УПЛ "Ворскла" розташувалась на 10-й сходинці. Турнір призупинений на невизначений термін через коронавірус.

"Ворскла" виділила 2,5 мільйона доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу.

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