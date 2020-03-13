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Клуб УПЛ звільнить головного тренера, який витягнув команду з останнього місця

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Вісенте Гомес покине "Олімпік" / olimpik.com.ua

Донецький "Олімпік" припинить співпрацю з головним тренером, іспанцем Вісенте Гомесом.

"Олімпік" невдовзі звільнить Вісенте Гомеса з посади головного тренера, повідомляє "Футбол news". Офіційного підтвердження наразі немає.

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Ранішев онлайн-шоу "ТаТоТаке" повідомляли, що Гомес писав заяву про звільнення з донецького клубу. Заяву не прийняло вище керівництво "Олімпіка".

Іспанський фахівець очолює "Олімпік" з вересня 2019 року. За цей час до зимової перерви команда зробила неймовірний ривок з останнього місця в УПЛ на 7 позицію, втрутившись у боротьбу за першу шістку.

Однак, донеччани 7 останніх офіційних матчів програли, хоча на зимових тренувальних зборах не зазнали жодної поразки. Востаннє "Олімпік" перемагав в УПЛ ще в листопаді минулого року, на виїзді обігравши "Карпати" (2:1).

  • Взимку "Олімпік" підписав воротаря Артема Кичака, захисників Дмитра Литвина, Антона Кравченка і Ореста Лебеденко, півзахисників Назара Вербного, Тимура Чогадзе і Даніеля Романовського, а також форвардів Дениса Баланюка і Максима Дегтярьова.
  • До "Олімпіка" іспанець працював асистентом тренера в київському "Динамо".
  • Донеччани знаходяться на одинадцятому місці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи в своєму активі 18 очок після 23 турів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту ФК Олімпік Спорт Футбол
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