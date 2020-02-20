Колишній гравець "Зорі" Денніс забив курйозний гол "Манчестер Юнайтед" в Лізі Європи: відео
Бельгійський "Брюгге" та англійський "Манчестер Юнайтед" зіграли перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Він закінчився внічию 1:1.
Перший гол у матчі забив колишній нападник луганської "Зорі" Денніс Бонавентуре. При цьому взяття воріт вийшло доволі курйозне. Голкіпер "Брюгге" вибив м'яч на чужу половину поля. Там Денніс виграв позицію у гравця МЮ Вільямса та перекинув Ромеро, який невдало покинув власні ворота.
Дивіться відео голу Денніса Бонавентуре у ворота "Манчестер Юнайтед"
Та варто відзначити, що пропустиd "Брююге" теж після власної помилки. після вкидання ауту на чужій половині поля, Марсіяль виборов м'яч у суперника та реалізував вихід на ворота Міньйоле.
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Згодом автори голів могли забивати ще. Марсіяль в першому таймі влучив у штангу, а Ромеро справився з ударом Денніса з гострого кута.
Матч так і закінчився внічию 1:1. І тепер на команди очікує матч-відповідь 27 лютого в Англії.
Дивіться відеоогляд матчу Брюгге – Манчестер Юнайтед
Варто нагадати, що до цього Денніс відзначився дублем у ворота "Реала" в Лізі Європи. Тоді "Брюгге" вигравав на виїзді після першого тайму 2:0, але у підсумку команди зіграли внічию 2:2.
Як це було: Денніс забив два голи у ворота "Реалу" в матчі Ліги чемпіонів: відео
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