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Легендарний біатлоніст випустить книгу про свій останній сезон

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Мартан Фуркад / eurosport.ru

Біатлонний сезон 2019/20 став останнім у кар'єрі зіркового французького біатлоніста Мартена Фуркада. Вже восени француз випустить автобіографічну книгу про останній свій сезон.

Про це повідомляє видання Nordic Magazine. Ця книга буде вже другою автобіографічною для біатлоніста. Після Олімпіади Фуркад випустив власну книгу із назвою "Моя мрія про золото та сніг".

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Як і першу книгу, другу француз видасть в співавторстві з письменником з Жаном Іссартелем.

Це буде щоденник останнього мого сезону у кар'єри. Я зідзвонювався із Жаном щовечора після гонок. У книзі я зможу висвітлити ці емоції, які відчував протягом останнього сезону,
– сказав Мартен.

Додамо, що окрім Фуркада поклала гвинтівку на поличку і фінська "ракета" Кайса Макарайнен.

Символічно, що обидва спортсмени завершили кар'єру на цьому стадіоні, де і розпочиналась їх успішна кар'єра. Мартен Фуркад рівно 10 років тому, виграв першу особисту гонку в кар'єрі. Це була гонка переслідування на етапі в Контіолахті. Кайса Макарайнен свої перші кроки в біатлоні зробила саме на стадіоні в Контіолахті.

Остатньою про завершення кар'єри повідомила партнерка Мартена по команді Селья Емоньє. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі.

Не виключено, що повісити гвинтівку на цвях може ще одна іменита італійська біатлоністка Доротея Вірер, яка поки не визначилась із продовженням кар'єри. Біатлоністка прийме остаточне рішення навесні.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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