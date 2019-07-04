Легендарний воротар офіційно повертається в "Ювентус": відео

Воротар Джанлуїджі Буффон прибув для проходження медичного огляду в італійському футбольному клубі "Ювентус".

Про це повідомляє прес-служба клубу.

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Очікується, що 41-річна легенда 4 липня завершить медобстеження, після чого туринці зможуть офіційно оголосити про повернення Джіджі. За інформацією ЗМІ, угода між італійцем та "Старою Синьйорою" буде розрахована на один рік, після чого голкіпер отримає посаду в структурі клубу.

На даний момент 41-річний Буффон залишається без клубу. Італієць в сезоні-2018/19 грав за французький ПСЖ, він провів 25 матчів у різних турнірах і пропустив 25 голів. У складі французької команди голкіпер виграв Суперкубок Франції і чемпіонат країни.

Буффон виступав за "Ювентус" з 2001-го по 2018 рік, завоювавши чотири Кубка Італії і дев'ять разів ставши чемпіоном країни.

У 2006 році в складі національної команди Буффон виграв чемпіонат світу, ставши кращим голкіпером турніру, також він є срібним призером чемпіонату Європи 2012 року. Буффон є рекордсменом за кількістю проведених матчів за збірну – 176.