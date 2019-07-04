Легендарний воротар офіційно повертається в "Ювентус": відео

397 Читать новость на русском
Джанлуїджі Буффон повертається в "Ювентус"
Джанлуїджі Буффон повертається в "Ювентус" / Фото з відкритих джерел

Воротар Джанлуїджі Буффон прибув для проходження медичного огляду в італійському футбольному клубі "Ювентус".

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Читайте також: Френк Лемпард офіційно очолив "Челсі": фото

Очікується, що 41-річна легенда 4 липня завершить медобстеження, після чого туринці зможуть офіційно оголосити про повернення Джіджі. За інформацією ЗМІ, угода між італійцем та "Старою Синьйорою" буде розрахована на один рік, після чого голкіпер отримає посаду в структурі клубу.

На даний момент 41-річний Буффон залишається без клубу. Італієць в сезоні-2018/19 грав за французький ПСЖ, він провів 25 матчів у різних турнірах і пропустив 25 голів. У складі французької команди голкіпер виграв Суперкубок Франції і чемпіонат країни.

Буффон виступав за "Ювентус" з 2001-го по 2018 рік, завоювавши чотири Кубка Італії і дев'ять разів ставши чемпіоном країни.

У 2006 році в складі національної команди Буффон виграв чемпіонат світу, ставши кращим голкіпером турніру, також він є срібним призером чемпіонату Європи 2012 року. Буффон є рекордсменом за кількістю проведених матчів за збірну – 176.

blog_ava
Головні новини 3 липня: законопроект про дематюкацію та скасування реєстрації Шарія та Клюєва
сьогодні
3813
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ювентус
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як спортсмен-паралімпієць допомагає учасникам АТО – історія Павла Козака
сьогодні 09:30 Як спортсмен-паралімпієць допомагає учасникам АТО – історія Павла Козака
Станіслав Безушко 246
Трансфери команд УПЛ: онлайн
3 липня 18:12 Трансфери команд УПЛ: онлайн
5505
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 10:33 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
2463
Український баскетболіст Кравцов вийшов у ринг проти непереможного боксера: відео
3 липня 17:18 Український баскетболіст Кравцов вийшов у ринг проти непереможного боксера: відео
1095
#BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті – відео
3 липня 11:22 #BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті – відео
4697
Новини
Більше новин
Залиште відгук