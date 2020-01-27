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Легіонер "Динамо" узгодив контракт з новим клубом – заява президента

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Карлос Самбрано / fcdynamo.kiev.ua

Перуанський футболіст "Динамо" Карлос Самбрано узгодив контракт з іншим клубом. Захисник повинен перейти в аргентинський клуб "Бока Хуніорс".

Президент "Бока Хуніорс" Хорхе Амор Амеаль переконаний, що "Динамо" повинне відпустити Самбрано.

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"Динамо" має відпустити Самбрано. З "Бокою" у нього все залагоджено, він перейде в клуб на правах вільного агента,
– цитує Амеаля Depor.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що "Динамо" відпустить Самбрано в "Боку", якщо аргентинці погасять заборгованість киян перед гравцем.

Журналіст ESPN Еміліано Радді повідомив, що "Динамо" має тримісячну заборгованість перед футболістом.

  • Також була інформація, що Самбрано вже пройшов медогляд в "Бока Хуніорс".
  • 30-річний Самбрано перейшов у "Динамо" взимку 2018-го року з російського "Рубіну". Влітку 2018-го "Динамо" на рік віддало Карлоса в оренду в "Базель".
  • За "Динамо" Самбрано не провів жодного офіційного матчу.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансфери Динамо
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