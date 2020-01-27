Легіонер "Динамо" узгодив контракт з новим клубом – заява президента

Перуанський футболіст "Динамо" Карлос Самбрано узгодив контракт з іншим клубом. Захисник повинен перейти в аргентинський клуб "Бока Хуніорс".

Президент "Бока Хуніорс" Хорхе Амор Амеаль переконаний, що "Динамо" повинне відпустити Самбрано.

Читайте також: Зробив висновки і мрію знову грати за "Динамо", – скандальний нападник киян

"Динамо" має відпустити Самбрано. З "Бокою" у нього все залагоджено, він перейде в клуб на правах вільного агента,

– цитує Амеаля Depor.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що "Динамо" відпустить Самбрано в "Боку", якщо аргентинці погасять заборгованість киян перед гравцем.

Журналіст ESPN Еміліано Радді повідомив, що "Динамо" має тримісячну заборгованість перед футболістом.