Легіонер "Динамо" узгодив контракт з новим клубом – заява президента
Перуанський футболіст "Динамо" Карлос Самбрано узгодив контракт з іншим клубом. Захисник повинен перейти в аргентинський клуб "Бока Хуніорс".
Президент "Бока Хуніорс" Хорхе Амор Амеаль переконаний, що "Динамо" повинне відпустити Самбрано.
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"Динамо" має відпустити Самбрано. З "Бокою" у нього все залагоджено, він перейде в клуб на правах вільного агента,
– цитує Амеаля Depor.
Раніше ЗМІ також повідомляли, що "Динамо" відпустить Самбрано в "Боку", якщо аргентинці погасять заборгованість киян перед гравцем.
Журналіст ESPN Еміліано Радді повідомив, що "Динамо" має тримісячну заборгованість перед футболістом.
- Також була інформація, що Самбрано вже пройшов медогляд в "Бока Хуніорс".
- 30-річний Самбрано перейшов у "Динамо" взимку 2018-го року з російського "Рубіну". Влітку 2018-го "Динамо" на рік віддало Карлоса в оренду в "Базель".
- За "Динамо" Самбрано не провів жодного офіційного матчу.
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