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Лень допоміг "Атланті" знову перемогти, Михайлюк з "Детройтом" здолав "Голден Стейт": відео

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Святослав Михайлюк / nba.com

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися чергові матчі. Команди українських баскетболістів Олексія Леня та Святослава Михайлюка здобули перемоги минулої ночі.

Атланта – Індіана 116:111 (43:26, 21:34, 32:35, 20:16)

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"Атланта" зуміла здобути першу перемогу в новому році. "Гокс" влаштували результативну першу чверть, набравши 43 бали. У другій 12-хвилинці гості майже відновили паритет: "Атланта" пішла на велику перерву з різницею +5.

Другу чверть "Індіана" знову змогла виграти, проте "Гокс" продовжували утримувати лідерство. В останній чверті команда Леня дотиснула суперника й здобула перемогу.

Українець Лень провів на паркеті 27 хвилин, набрав 16 очок, зробив 9 підбирань, 3 блок-шоти, 1 перехоплення та 1 асист.

Атланта – Індіана відеоогляд матчу

Голден Стейт – Детройт 104:111 (23:25, 36:31, 21:27, 24:28)

Не менш важку перемогу минулої ночі здобув "Детройт" Святослава Михайлюка. "Пістонс" переграли аутсайдера Західної Конференції "Голден Стейт".

Українець Михайлюк набрав 14 очок, зробив 2 підбирання, 3 асисти і 1 перехоплення за 30 хвилин на майданчику.

Голден Стейт – Детройт відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA Олексій Лень Святослав Михайлюк
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