"Ліверпуль" з розгромом завдав "Лестеру" першої домашньої поразки в сезоні: відео
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"Лестер" 16 грудня приймав "Ліверпуль" в центральному матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги. Гості завдали сухої поразки "лисицям".
Лестер – Ліверпуль 0:4
Голи: Фірміно, 31, 74, Мілнер, 71, Александер-Арнольд, 78
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Деталі матчу згодом...
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