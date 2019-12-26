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"Ліверпуль" з розгромом завдав "Лестеру" першої домашньої поразки в сезоні: відео

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Лестер – Ліверпуль: результат та відео голів

"Лестер" 16 грудня приймав "Ліверпуль" в центральному матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги. Гості завдали сухої поразки "лисицям".

Лестер – Ліверпуль 0:4

Голи: Фірміно, 31, 74, Мілнер, 71, Александер-Арнольд, 78

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Деталі матчу згодом...

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ліверпуль
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