Лідер "Динамо" достроково завершив сезон через травму

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Беньямін Вербич
Беньямін Вербич / facebook.com/fcdynamoua

Словенський легіонер київського "Динамо" Беньямін Вербич більше не вийде на футбольне поле в цьому сезоні.

Ще у матчі з донецьким "Шахтарем" словенець отримав пошкодження і пропустив дві наступні гри киян проти "Львова" та "Олександрії".

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Згодом стало відомо, що Вербич відправився у Мюнхен (Німеччина) на обстеження, після чого він у своєму Instagram повідомив, що успішно переніс операцію.

Я переніс операцію. Все пройшло, як і очікувалося. Зараз я проходжу реабілітацію. Якщо все буде добре, я зможу повернутися вже через місяць,
– сказав Вербич у коментарі FootballHub.

У поточному сезоні Вербич зіграв у 34 матчах у всіх турнірах, забивши 12 голів і зробив 4 результативні передачі. Через травму словенець пропустить залишок сезону.

"Динамо" залишилося зіграти 5 поєдинків у чемпіонаті України. Столичний клуб посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, відставання від "Шахтаря" складає 9 очок.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо
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