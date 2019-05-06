Лідер "Динамо" достроково завершив сезон через травму

Словенський легіонер київського "Динамо" Беньямін Вербич більше не вийде на футбольне поле в цьому сезоні.

Ще у матчі з донецьким "Шахтарем" словенець отримав пошкодження і пропустив дві наступні гри киян проти "Львова" та "Олександрії".

Читайте також: "Динамо" визначилося з тренером, який має замінити Хацкевича

Згодом стало відомо , що Вербич відправився у Мюнхен (Німеччина) на обстеження, після чого він у своєму Instagram повідомив, що успішно переніс операцію.

Я переніс операцію. Все пройшло, як і очікувалося. Зараз я проходжу реабілітацію. Якщо все буде добре, я зможу повернутися вже через місяць,

– сказав Вербич у коментарі FootballHub.

У поточному сезоні Вербич зіграв у 34 матчах у всіх турнірах, забивши 12 голів і зробив 4 результативні передачі. Через травму словенець пропустить залишок сезону.

"Динамо" залишилося зіграти 5 поєдинків у чемпіонаті України. Столичний клуб посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, відставання від "Шахтаря" складає 9 очок.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram