Лідер "Динамо" жорстко відповів щодо чуток про його можливий трансфер

83 Читать новость на русском
Беньямін Вербіч
Беньямін Вербіч / ФК "Динамо"

Напередодні в ЗМІ появилася інформація про те, що один з лідерів "Динамо" Беньямін Вербіч може покинути клуб. Сам захисник відповів на ці чутки.

Нагадаємо, видання "Главред" опублікувало новину з посиланням на власні "джерела", в якій говорилося про те, що легіонери "Динамо" незадоволені новим тренером Олексієм Михайличенком. Серед незадоволених називали саме Беньяміна Вербіча та Міккеля Дуелунда. Відтак ніби вони хочуть покинути клуб.

Читайте також: Ми зустріли справжніх героїв, – легіонери "Динамо" зустрілися зі звільненими з полону моряками

Вербіч після цієї інформації не надто добирав слова.

"Журналісти, ви що, знущаєтесь? Мені в команді "Динамо" дуже комфортно і в Києві просто топ. Перестаньте нести нісенітниці", – написав Вербіч в Instagram.

Варто додати, що Вербіч зіграв у шести матчах за "Динамо" в цьому сезоні. За цей час він відзначився однією результативною передачею. Голів поки не забивав.

 

blog_ava
П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
сьогодні
5094
Теги: Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Запобігання травмам: як правильно розтягувати м'язи?
12 вересня 21:57 Запобігання травмам: як правильно розтягувати м'язи?
660
За крок від Євро-2020: шанси України вийти на Чемпіонат Європи
11 вересня 13:22 За крок від Євро-2020: шанси України вийти на Чемпіонат Європи
4451
Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
11 вересня 10:35 Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
Ігор Саджениця 1681
Не було б у тебе ствола, я б тобі, – Алієв поскандалив з поліцейськими: відео
12 вересня 15:07 Не було б у тебе ствола, я б тобі, – Алієв поскандалив з поліцейськими: відео
1407
Світоліна святкує день народження: що досягла українка за один рік
12 вересня 12:34 Світоліна святкує день народження: що досягла українка за один рік
Михайло Гема 576
Новини
Більше новин
Залиште відгук