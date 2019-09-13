Лідер "Динамо" жорстко відповів щодо чуток про його можливий трансфер

Напередодні в ЗМІ появилася інформація про те, що один з лідерів "Динамо" Беньямін Вербіч може покинути клуб. Сам захисник відповів на ці чутки.

Нагадаємо, видання "Главред" опублікувало новину з посиланням на власні "джерела", в якій говорилося про те, що легіонери "Динамо" незадоволені новим тренером Олексієм Михайличенком. Серед незадоволених називали саме Беньяміна Вербіча та Міккеля Дуелунда. Відтак ніби вони хочуть покинути клуб.

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Вербіч після цієї інформації не надто добирав слова.

"Журналісти, ви що, знущаєтесь? Мені в команді "Динамо" дуже комфортно і в Києві просто топ. Перестаньте нести нісенітниці", – написав Вербіч в Instagram.

Варто додати, що Вербіч зіграв у шести матчах за "Динамо" в цьому сезоні. За цей час він відзначився однією результативною передачею. Голів поки не забивав.