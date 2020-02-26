24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

"Ювентус" сенсаційно поступився "Ліону" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео

-
Ліон – Ювентус: результат та відео голів / twitter.com/juventusfc

26 лютого "Ліон" здобув мінімальну перемогу в домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Ювентусом" – 1:0.

Ліон – Ювентус 1:0

Гол: Тузар, 31

Для "Ювентуса" це непростий тиждень і багато в чому ключовий у подальшій боротьбі за трофеї сезону: "зебри" зустрічаються з "Ліоном" у Лізі чемпіонів, а вже на вихідних чекає поєдинок проти одного з головних переслідувачів, "Інтера" , в національному чемпіонаті.

Дивіться також: "Манчестер Сіті" переміг "Реал" у матчі з вилученням Рамоса: відео

У французького колективу вистачає своїх турбот: команда Руді Гарсії зараз відстає на сім балів від зони ЛЧ в чемпіонаті країни, тому ще неясно, що важливіше – внутрішній турнір або спроба піднести сенсацію в єврокубку.

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі трапився біля воріт "Ювентуса" на 20-й хвилині. Карл Токо Екамбі  непогано пробив головою після подачі з кутового. Не вистачило йому трохи точності – потрапив у поперечину.

А в середині першого тайму трапився вже неприємний момент – юному Де Лігту розбили голову. Сандро фактично наступив йому шипами на голову в чужій штрафній.


Де Лігт розбив голову у матчі "Ліон" – "Ювентус" / Фото: Скріншот

Через декілька хвилин "Ліон" скористався моментом, поки Де Лігту робили пов'язку і забив гол. Блискучий прохід по лівому флангу до воріт "Ювентуса" від Ауара, м'який навіс на Тузара, який не протиході легко переправив м'яч у ворота італійців – 1:0.

Відео голу Тузара

Також наприкінці першого тайму "Ліон" мав чудову нагоду подвоїти перевагу у матчі, коли Токо-Екамбі перехопив м'яч, влетів у штрафну і пробив, але повз ближню дев'ятку.

Ліон – Ювентус відеоогляд матчу

Після перерви "Стара синьйора" всіма силами намагалася вирвати бодай нічию у матчі, створюючи моменти і володіючи ініціативою. На 68-й хвилині Алекс Сандро зробив точну поперечну передачу на Пауло Дибалу, який пішов від захисника, але сильно пробив повз ліву штангу.

Наприкінці гри нарешті й Кріштіану Роналду отримав можливість забити, але в боротьбі із суперником впав у штрафному майданчику "Ліона" і арбітр миттєво відхилив всі спроби футболістів апелювати до нього.

За декілька хвилин "Ювентус" все ж забив, щоправда з офсайду – Дибала отримав м'яч в штрафній суперника, розвернувся і пробив без шансів для голкіпера, але особливо не радів, розуміючи що знаходиться в офсайді.

Таким чином, "Ліон" з мінімальною перевагою поїде на матчі-відповідь у Турин, який відбудеться 17 березня.

Як уберегтися від коронавірусу: в Україні стартує інформаційна кампанія
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів Ювентус
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 23:54 "Ювентус" сенсаційно поступився "Ліону" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 20:01 Стартував перепродаж квитків на Євро-2020: ціна та де купити
Михайло Гема
сьогодні 16:10 Загроза скасування Євро-2020 через коронавірус: все, що варто знати
Ігор Саджениця
сьогодні 15:30 Хочу побити світовий рекорд, – ексклюзивне інтерв'ю з легкоатлеткою Ярославою Магучіх
Станіслав Безушко
сьогодні 13:15 Лігу чемпіонів можуть кардинально змінити: шанси для "Динамо" та "Шахтаря"
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук