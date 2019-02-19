"Ліверпуль" та "Баварія" зіграли внічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео

У першому матчі між "Ліверпулем" та "Баварією" на "Енфілд Роуд" глядачі забитих голів так і не побачили. Хоча моменти були в обох команд. Тож визначення команди, яка вийде у чвертьфінал Ліги чемпіонів команди відклали на 13 березня, коли зіграють у Мюнхені.

Ліверпуль – Баварія 0:0

У цьому матчі "Ліверпуль" не міг розраховувати на одного зі своїх лідерів – центральний захисник Вірджил ван Дайк пропускав гру через дискваліфікацію. Натомість перед матчем він передав час на 100 тисяч євро для Міжнародного комітету Червоного хреста.

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Вже на 12 хвилині команди обмінялися гострими моментами. Спочатку на удар наважився Салах. Відповів йому своїм небезпечним ударом Левандовскі.

Згодом розмін моментами відбувся після удару Мане у водних воріт та Комана – у протилежних. При цьому гравці "Баварії" скористалися помилкою захисників "мерсисайдців" та їх воротаря Аллісона.

Про те, як Мане не забив на 32-ій хвилині матчу, залишається лише здогадуватися. Після удару Кейта м’яч рикошетом від Зюле потрапив до гравця "Ліверпуля" (він уник офсайду). Все, що залишалося Мане – влучити у ворота повз голкіпера. Але з цією справою він не впорався. Пробивши повз площину воріт.

Варто додати, що у цьому епізоді м’яч влучив у руку Зюле, коли він перебував у штрафному майданчику своєї команди. Та на пенальті цей момент навряд чи тягнув, адже захисник не намірено грав рукою у м’яч

Той же Мане згодом міг відкрити рахунок ударом через себе. Але м’яч пролетів далеко від воріт. Загалом найбільше небезпек у першому таймі воротам "Баварії" йшло саме від Мане. На цьому гострота моментів першого тайму закінчилась.

Відео моментів першого тайму матчу Ліверпуль – Баварія

У другому таймі гравці "Баварії" мало не допомогли забити гол у власні ворота. Швидка атака господарів поля закінчилася тим, що Зюле намагався вибити м’яч з під іг суперника. Натомість влучив йому в груди, після чого м’яч пролетів повз Нойєра (але не у ворота). Салах, який першим підхопив м’яч, не зумів його як слід обробити. У іншому випадку був би небезпечний удар, який міг закінчитися голом.

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Загалом німецька команда намагалася грати безпечно поблизу власних воріт. Але й в них виникали проблеми. Особливо коли Александер-Арнольд продемонстрував дриблінг, обійшовши декількох суперників, та увійшовши у штрафний майданчик. Та захист мюнхенців встиг виправитися, не давши йому пробити як слід.

У "Баварії" набільше бажання забити було у Гнарбі та Родрігеса. Але без небезпек для Аллісона. Хоча і Нойєру біля протилежний воріт не доводилося часто вступати у гру у цей відрізок матчу.

На 84-ій хвилині хорошу нагоду змарнував Матіп. Захиснику не вдався удар здалеку – м'яч злетів з ноги під час удару. А вже після цього схопити за голову вболівальників "Ліверпуля" змусив той ж таки Мане – його удар головою у падінні після навісу Робертсона Нойєр перевів на кутовий. М'яч летів у нижній кут воріт. Навряд чи він влучив би у площину воріт, але голкіпер "Баварії" не став ризикувати, продемонструвавши чудову реакцію.

Відео моментів другого тайму матчу Ліверпуль – Баварія

До кінця матчу команди так і не забили голів. Тож нульова нічия, яка залишає обом клубам шанс на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Все визначиться 13 березня на "Альянс Арені" в Мюнхені.