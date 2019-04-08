Ліверпуль – Порту: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Шляхи англійського "Ліверпуля" та португальського "Порту" всьоме перетнулися в історії. Цього разу команди в очному протистоянні боротимуться за путівку до півфіналу.

Обидві команди перебувають у хорошій формі та мають чудову серію. "Ліверпуль" не програє від 7-го січня. А "Порту" після декількох перемог разом з "Бенфікою" лідирує у чемпіонаті Португалії.

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У попередньому раунді "Ліверпуль" пройшов "Баварію", здолавши німецького гранда на його ж стадіоні. "Порту" у додатковий час вибив італійську "Рому".

Фаворит Спорт

"Порту" ще ніколи не перемагав "Ліверпуль". Очевидно, що зробити це на "Енфілді" буде надзвичайно складно. Коефіцієнт на виїзну перемогу "драконів" 10.75. Більше шансів у "Порту" здобути нічию – 5.50. На успіх "Ліверпуля" коефіцієнт 1.28. Що цікаво, остання гра між командами відбулася в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. І матч у Ліверпулі завершився 0:0. Але в першому матчі в Португалії англійці перемогли 5:0.

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У шести матчах "Ліверпуль" тричі перемагав португальців. На четверту перемогу "мерсисайдців" коефіцієнт 1.30. Нічийний результат букмекери оцінили в 5.70, а перемогу гостей – 10.5.

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"Ліверпуль" торік добрався до фіналу й стовідсотково прагне повторити успіх. Щоб вийти до півфіналу, де на англійців чекатиме переможець пари "Барселона" – "Манчестер Юнайтед", підопічним Юргена Клоппа треба перемагати "Порту". На домашній успіх англійців коефіцієнт 1.32. Тричі команди розходилися миром і такий результат буде чудовим для "Порту". На нічию коефіцієнт 6.00. Перемогу "Порту" букмекери оцінили коефіцієнтом 10.50.

Поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" – "Порту" відбудеться у вівторок, 9-го квітня. Початок гри, о 22:00. Огляд матчу читайте на Спорт24.

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