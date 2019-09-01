Ломаченко – Кемпбелл: відео нокдауну
Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та WBC. Українець 31-го серпня в Лондоні зламав опір місцевого улюбленця Люка Кемпбелла.
Ніхто не прогнозував, що бій дійде до "чемпіонських раундів". В 11-й трихвилинці Василь був близьким, щоб перемогти достроково.
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За трішки більше, аніж хвилину до кінця раунду Кемпбелл побував у нокдауні після декількох потужних ударів від Ломаченка.
Відео нокдауну
Ломаченко зумів перемогти Кемпбелла одноголосним рішенням суддів.
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