Ломаченко – Кемпбелл: відео нокдауну

Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та WBC. Українець 31-го серпня в Лондоні зламав опір місцевого улюбленця Люка Кемпбелла.

Ніхто не прогнозував, що бій дійде до "чемпіонських раундів". В 11-й трихвилинці Василь був близьким, щоб перемогти достроково.

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За трішки більше, аніж хвилину до кінця раунду Кемпбелл побував у нокдауні після декількох потужних ударів від Ломаченка.

Відео нокдауну

Ломаченко зумів перемогти Кемпбелла одноголосним рішенням суддів.