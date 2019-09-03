Ломаченко після бою проти Кемпбелла отримав іменний годинник та подарував його батькові: відео

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Ломаченко після бою проти Кемпбелла отримав іменний годинник та подарував його батькові: відео

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC українець Василь Ломаченко після бою проти британця Люка Кемпбелла отримав іменний годинник. Його виготовила фірма Christophe Claret

Про іменний годинник для Ломаченка було відомо ще у травні 2019 року. Його дизайн Ломаченко представив на вечірці у Каннах. Сам годинник від Christophe Claret виконаний у синьо-жовтих кольорах. На ній зображені дві золоті медалі Ломаченка, які він здобув на Олімпійських іграх у Пекіні-2008 та Лондоні-2012.

І от тепер Christophe Claret подарували перший екземпляр самому Василю Ломаченку. Сталося це після бою проти Люка Кемпбелла, у якому переміг українець. Він захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, а також виграв вакантний титул за версією WBC.

До слова: Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою

Однак Ломаченко одразу ж подарував цей годинник своєму батьку та тренеру Анатолію Ломаченку, адже він у нього "номер один".

Варто додати, що годинник вийде обмеженою кількістю у 20 екземплярів.

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Василь Ломаченко Бокс Ломаченко – Кемпбелл
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