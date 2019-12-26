Ломаченко прислуговував під час богослужіння на Святій Землі – фото

Дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу за версіями WBO, WBA та WBC Василь Ломаченко взяв участь в богослужінні в рамках паломництва на Святу Землю.

Василь Ломаченко увійшов до складу паломницької групи на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським УПЦ МП Лукою.

До слова: Ломаченко потрапив у п'ятірку найкращих боксерів світу за чотирма версіями

Під час паломництва боксер взяв участь у Божественній літургії в храмі Єрусалимської Православної Церкви. Фото з богослужіння виклав клірик Запорізької єпархії протоієрей Геннадій Елін на сторінці Facebook.

Ломаченко під час богослужіння (фото: facebook.com/genaelin)

23 грудня глава Запорізької єпархії УПЦ МП здійснив Божественну літургію в храмі, який розташований в одній з печер Фаранської лаври прп. Харитона Сповідника, що в Юдейській пустелі.