Ломаченко став обличчям Philipp Plein, його халат на бій проти Кролли коштував 300 тисяч доларів

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Халат Ломаченка виконаний зі шкіри крокодила коштує 300 тисяч доларів
Халат Ломаченка виконаний зі шкіри крокодила коштує 300 тисяч доларів / Getty Images

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко став обличчям Billionaire від компанії Philipp Plein. Сам дизайнер Філіп Плейн був присутній на бою українського боксера проти Ентоні Кролли.

На бій проти Кролли Василь Ломаченко вийшов у халаті зі шкіри крокодила, виконаний у жовтому та фіолетовому кольорах. Це кольори команди "Лос-Анджелес Лейкерс". Сам бій відбувся на Staples Center у Лос-Анджелесі, де виступає баскетбольна команда.

Варто побачити відео чемпіонського бою Ломаченко проти Кролли

Дизайнер Філіп Плейн був на цьому бою. Він перебував у кутку Василя Ломаченка і піднявся на ринг після перемоги українця.

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Сам халат Ломаченка, у якому він вийшов на бій, коштує близько 300 тисяч доларів.

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Теги: Бокс Спорт Новини Спорту Philipp Plein Стиль і мода LifeStyle Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла
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