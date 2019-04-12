Ломаченко виграв дуель поглядів у Кролли, але виявився легшим: відео

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко та британський претендент Ентоні Кролла провели останню процедуру перед боєм.

Боксери взяли участь у традиційній процедурі зважування перед поєдинком.

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Ломаченко показав на вагах 134,4 фунта (61 кг), тоді як Кролла – 134.8 фунта (61.15 кг).

Також боксери знову зіткнулися поглядами й першим очі відвів саме британський спортсмен.

Під час першої дуелі поглядів боксери дивилися одне одному в очі понад 20 секунд.

Уже цієї ночі Василь Ломаченко буде битися з Ентоні Кроллою. У цьому бою українець захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі.

Переглянути поєдинок Василь Ломаченко – Ентоні Кролла можна буде в Україні по телебаченню.

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