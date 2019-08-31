"Маріуполь" мінімально переміг "Львів" в останньому літньому матчі УПЛ: відео

"Львів" приймав "Маріуполь" в рамках 6-у турі чемпіонату України. Поєдинок команд став останнім літнім в УПЛ й перемогу здобули "азовці".

Львів – Маріуполь 0:1

Голи: Вакула, 62

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"Львів" після виїзної перемоги над "Дніпром-1" в 5-у турі хотів продовжити успішну серію. Сприяло цьому те, що "містяни" грали матч 6-го туру УПЛ проти "Маріуполя" вдома.

"Азовці" у попередньому турі ганебно та прогнозовано програли "Шахтарю". Відтак команда Олександра Бабича в грі проти львів'ян прагнула реабілітуватися перед власними фанами.

У першому таймі команди не створили гострих моментів. Тільки "Маріуполь" наприкінці тайму мав напівмоменти, щоб вийти вперед. Спершу Сарнавський в стрибку відбив "соковитий" удар Танковського в дальній кут. А через хвилину ледь не відзначився Мишньов.

Львів – Маріуполь – відео кращих моментів першого тайму

По перерві гості відкрили рахунок. Вакула, якого днями купив "Шахтар", отримав м'яч перед штрафним, "поклав" на п'яту точку захисника й пробив повз другого та воротаря.

Пропущений гол активізував підопічних Богдана Блавацького. На 72 хвилині Худжамов відбив м'яч на кутовий після удару Шини. Ще через дві хвилини у "Львову" вдалася гостра атака, яка закінчилася двома ударами: один був заблокований, а другий – мимо.

На 77 хвилині рахунок мав стати рівним. Ренан пробив у падінні після навісу Альваро. Худжамов у неймовірному стрибку ногами відбив м'яч і зберіг власні ворота сухими. Та до завершення матчу "Львів" не зумів вирвати бодай нічию. Для "Маріуполя" це друга перемога в сезоні, яка дозволить команді покинути зону вильоту.