Ляшко розповів, чому чемпіонат України з футболу можуть не дограти
Клуби української Прем'єр-ліги (УПЛ) домовилися відновити футбольні матчі 30 травня. УПЛ, яка була призупинена через пандемію COVID-19, відновиться, якщо будуть сприятливі умови.
Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Футбол 1".
До речі Стало відомо, коли вболівальникам в Україні дозволять повернутися на стадіони
Він назвав три причини, які можуть завадити дограти чемпіонат України з футболу:
- Понад вісім випадків на 100 тисяч населення в конкретному населеному пункті;
- Понад 50% зайнятості ліжок зараженими, які відведені для хворих COVID-19;
- Певний показник тестування і показник "R" – визначення приросту захворюваності за останні сім днів.
Якщо ці фактори почнуть зростати, ми повернемося до посилення карантину,
– запевнив Віктор Ляшко.
Також Ляшко розповів, що буде, якщо футболіст якогось клубу захворіє на COVID-19.
Варте уваги Повернення УПЛ: де та коли відбуватимуться футбольні матчі
За його словами, потрібно буде визначати всіх контактних осіб, які відправляться на самоізоляцію. "Далі будемо приймати конкретне рішення по ситуації", – зауважив Ляшко.
На цей момент в українському футболі підтверджено один випадок зараження COVID-19. Коронавірус виявили у гравця "Минаю".
В Україні станом на 17 травня підтверджено 18 291 випадок зараження COVID-19, 5 116 осіб вилікувалося, 514, на жаль, померло.
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