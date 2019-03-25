Люксембург – Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

Після нічиї у матчі з Португалією, збірна України зіграє на виїзді проти Люксембургу. Цей матч в Україні можна буде побачити як по телебаченні, так і онлайн

Матч Люксембург – Україна покаже телеканал "Україна". Також його транслюватимуть на телеканалі "Футбол 1". На обох канал трансляція розпочнеться о 21:35. Початок гри Люксембург – Україна запланований на 21:45.

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О 20:30 на каналі "Футбол 1" вийде програма "Головна команда". У ній ведучий програми та гості студії безпосередньо з місця подій підготують глядача до головного матчу Люксембург – Україна. А потім докладно проаналізують гру команди після фінального свистка. Також у програмі – ексклюзивні та оперативні інтерв`ю з героями матчу.

Дивитися онлайн матч Люксембург – Україна можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та перегляд відео на цьому сайті платний і вимагає реєстрації. Місячний доступ до трансляції – 69 гривень на місяць.

Текстову онлайн-трансляцію матчу Люксембург – Україна проведе Спорт24.

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Матч Люксембург – Україна відбудеться у понеділок, 25 березня. Початок зустрічі о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.