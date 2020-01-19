МакГрегор відреагував на можливість реваншу з Мейвезером

Боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор не проти провести бій-реванш проти боксера Флойда Мейвезера.

Нагадаємо, МакГрегор провів бій проти Серроне, перемігши суперника вже на 40-й секунді бою. Після цього Мейвезер опублікував пост, в якому анонсував бій-реванш проти МакГрегора, який може відбутися вже у 2020 році.

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"Чи бачив я цей пост? Він забув поставити мене з чемпіонським титулом, через це втратив цю можливість. Жартую. Подивимося, що станеться в майбутньому. Ми завжди перебуваємо в процесі переговорів. Всім зрозуміло, що Флойд не пішов на пенсію, так що цей реванш відбудеться", – прокоментував цю ситуацію Конор МакГрегор.