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МакГрегор відреагував на можливість реваншу з Мейвезером

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Конор МакГрегор / Associated Press

Боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор не проти провести бій-реванш проти боксера Флойда Мейвезера.

Нагадаємо, МакГрегор провів бій проти Серроне, перемігши суперника вже на 40-й секунді бою. Після цього Мейвезер опублікував пост, в якому анонсував бій-реванш проти МакГрегора, який може відбутися вже у 2020 році.

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"Чи бачив я цей пост? Він забув поставити мене з чемпіонським титулом, через це втратив цю можливість. Жартую. Подивимося, що станеться в майбутньому. Ми завжди перебуваємо в процесі переговорів. Всім зрозуміло, що Флойд не пішов на пенсію, так що цей реванш відбудеться", – прокоментував цю ситуацію Конор МакГрегор.

  • Бій між Флойдом Мейвезером та Конором МакГрегором відбувся 26 серпня 2017 року. Він відбувався за правилами боксу. Мейвезер здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.
  • Бій отримав назву "Грошовий бій" (The Money Fight), оскільки організатори заробили на ньому 600 мільйонів доларів, а гонорари склали 100 мільйонів доларів і 30 мільйонів доларів, відповідно переможця і переможеному.
  • Конор МакГрегор повідомив, що хоче провести реванш з чемпіоном UFC в легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим. Ірландець не проти, щоб зустріч відбулася у Росії.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Конор МакГрегор
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