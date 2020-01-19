МакГрегор відреагував на можливість реваншу з Мейвезером
Боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор не проти провести бій-реванш проти боксера Флойда Мейвезера.
Нагадаємо, МакГрегор провів бій проти Серроне, перемігши суперника вже на 40-й секунді бою. Після цього Мейвезер опублікував пост, в якому анонсував бій-реванш проти МакГрегора, який може відбутися вже у 2020 році.
До слова: Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою
"Чи бачив я цей пост? Він забув поставити мене з чемпіонським титулом, через це втратив цю можливість. Жартую. Подивимося, що станеться в майбутньому. Ми завжди перебуваємо в процесі переговорів. Всім зрозуміло, що Флойд не пішов на пенсію, так що цей реванш відбудеться", – прокоментував цю ситуацію Конор МакГрегор.
- Бій між Флойдом Мейвезером та Конором МакГрегором відбувся 26 серпня 2017 року. Він відбувався за правилами боксу. Мейвезер здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.
- Бій отримав назву "Грошовий бій" (The Money Fight), оскільки організатори заробили на ньому 600 мільйонів доларів, а гонорари склали 100 мільйонів доларів і 30 мільйонів доларів, відповідно переможця і переможеному.
- Конор МакГрегор повідомив, що хоче провести реванш з чемпіоном UFC в легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим. Ірландець не проти, щоб зустріч відбулася у Росії.
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