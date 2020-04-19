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"Манчестер Сіті" несподівано придбав нового футболіста

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"Манчестер Сіті" несподівано здійснив перший літній трансфер / clubalianzalima.com.pe

Англійський "Манчестер Сіті" здійснив трансфер футболіста попри пандемію коронавірусу. Перуанський захисник Клюйверт Агілар перейде до табору "містян". Угода вже укладена.

Перуанський клуб "Альянса Ліма" оголосив про досягнення домовленості з "Манчестер Сіті" щодо переходу 16-річного футболіста.

До речі "Манчестер Сіті" переглядає на позицію Зінченка відразу трьох футболістів

Сума угоди не розголошується. За неофіційною інформацією, трансфер обійшовся англійцям у 2,5 мільйона євро.

Відомо, що "Альянса Ліма" отримає відсоток з майбутнього продажу гравця.

Клюйверт Агілар приєднається до "Манчестер Сіті" влітку 2021 року, коли досягне повноліття.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює гравця у 325 тисяч євро. За свою команду Агілар поки зіграв 7 поєдинків.

Футболіст може зіграти на двох позиціях – правого захисника та латераля.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери Манчестер Сіті
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