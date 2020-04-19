"Манчестер Сіті" несподівано придбав нового футболіста

Англійський "Манчестер Сіті" здійснив трансфер футболіста попри пандемію коронавірусу. Перуанський захисник Клюйверт Агілар перейде до табору "містян". Угода вже укладена.

Перуанський клуб "Альянса Ліма" оголосив про досягнення домовленості з "Манчестер Сіті" щодо переходу 16-річного футболіста.

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Сума угоди не розголошується. За неофіційною інформацією, трансфер обійшовся англійцям у 2,5 мільйона євро.

Відомо, що "Альянса Ліма" отримає відсоток з майбутнього продажу гравця.

Клюйверт Агілар приєднається до "Манчестер Сіті" влітку 2021 року, коли досягне повноліття.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює гравця у 325 тисяч євро. За свою команду Агілар поки зіграв 7 поєдинків.

Футболіст може зіграти на двох позиціях – правого захисника та латераля.

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