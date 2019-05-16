"Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"

262 Читать новость на русском
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед / Getty Images

"Манчестер Юнайтед" представив нову форму на наступний сезон. Виконана вона у традиційних червоних кольорах. Але має чимало особливостей.

На цій формі герб "Манчестер Юнайтед" зображений на чорному щиті у золотих тонах. Тож він виділяється на фоні загальної форми.

Але особливістю цієї форми є так звані "пасхалки". На цій формі на рукаві написано "Treble winners BCN 26.05.1999". А також "90+3". Це відсилання до сезону 1998-1999, коли "Манчестер Юнайтед виграв три трофеї – чемпіонат Англії, Кубок Англії та Лігу чемпіонів. Саме у Барселоні 26 травня 1999 року на "Камп Ноу" відбувся славнозвісний фінал Ліги чемпіонів, коли "Манчестер Юнайтед" переміг німецьку "Баварію". Переможний гол було забито на 90+3 хвилині Оле Гуннаром Сульшером. Він тепер очолює МЮ.

До слова: Ось у якій формі виступатиме "Баварія" наступного сезону

Варто долати, що цього сезону МЮ зайняв лише шосте місце у чемпіонаті Англії. Тож команда виступить у Лізі Європи.

blog_ava
У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
сьогодні
11953
Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Новини Спорту
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про футболіста "Ліверпуля" зняли смішну пародію через гол "Барселоні": відео
сьогодні 15:06 Про футболіста "Ліверпуля" зняли смішну пародію через гол "Барселоні": відео
101
Лемпард на чолі "Дербі" вийшов у фінал за право грати в АПЛ і феєрично відсвяткував: відео
сьогодні 14:19 Лемпард на чолі "Дербі" вийшов у фінал за право грати в АПЛ і феєрично відсвяткував: відео
433
"Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"
сьогодні 13:54 "Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"
262
"Лаціо" сенсаційно виграв Кубок Італії: відео
сьогодні 12:31 "Лаціо" сенсаційно виграв Кубок Італії: відео
1289
Українець Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона IBF у середній вазі проти Сауля Альвареса
15 травня 22:16 Українець Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона IBF у середній вазі проти Сауля Альвареса
591
Новини
Більше новин
Залиште відгук