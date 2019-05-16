"Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"

"Манчестер Юнайтед" представив нову форму на наступний сезон. Виконана вона у традиційних червоних кольорах. Але має чимало особливостей.

На цій формі герб "Манчестер Юнайтед" зображений на чорному щиті у золотих тонах. Тож він виділяється на фоні загальної форми.

Але особливістю цієї форми є так звані "пасхалки". На цій формі на рукаві написано "Treble winners BCN 26.05.1999". А також "90+3". Це відсилання до сезону 1998-1999, коли "Манчестер Юнайтед виграв три трофеї – чемпіонат Англії, Кубок Англії та Лігу чемпіонів. Саме у Барселоні 26 травня 1999 року на "Камп Ноу" відбувся славнозвісний фінал Ліги чемпіонів, коли "Манчестер Юнайтед" переміг німецьку "Баварію". Переможний гол було забито на 90+3 хвилині Оле Гуннаром Сульшером. Він тепер очолює МЮ.

До слова: Ось у якій формі виступатиме "Баварія" наступного сезону

Варто долати, що цього сезону МЮ зайняв лише шосте місце у чемпіонаті Англії. Тож команда виступить у Лізі Європи.