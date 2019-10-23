Марченко впевнено вийшов в 1/8 тенісного турніру ATP

Український тенісист Ілля Марченко продовжує боротися за перемогу на турнірі ATP у Бресті (Франція). Ілля зумів вийти до 1/8 фіналу, здолавши італійця Томаса Фаббіано.

Ілля Марченко – Томас Фаббіано 2:0 (6:4, 6:4)

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У першому сеті Ілля надзвичайно впевнено грав на своїй подачі. 30-річний італієць не заробив жодного брейк-пойнту. Водночас Марченко скористався єдиним шансом у сьомому геймі, що дозволило йому виграти партію.

У другому сеті Марченко також не дозволив Фаббіано заробити бодай брейк-пойнт. Натомість уже на старті другого сету Марченко був близький, щоб відібрати подачу італійця.

У 9 геймі українцю таки вдалося зробити брейк та дотиснути 111 ракетку світу. Поєдинок тривав півтори години. Це була друга зустріч тенісистів і Марченко вирівняв рахунок в особистих протистояннях.

В 1/8 фіналу Марченко зіграє проти 287 номеру світового рейтингу хорвата Ніно Сердарусіца.