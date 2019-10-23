Марченко впевнено вийшов в 1/8 тенісного турніру ATP

49 Читать новость на русском
Ілля Марченко
Ілля Марченко / ФТУ

Український тенісист Ілля Марченко продовжує боротися за перемогу на турнірі ATP у Бресті (Франція). Ілля зумів вийти до 1/8 фіналу, здолавши італійця Томаса Фаббіано.

Ілля Марченко – Томас Фаббіано 2:0 (6:4, 6:4)

Читайте також: Ілля Марченко виграв тенісний турнір ATP вперше з 2014 року

У першому сеті Ілля надзвичайно впевнено грав на своїй подачі. 30-річний італієць не заробив жодного брейк-пойнту. Водночас Марченко скористався єдиним шансом у сьомому геймі, що дозволило йому виграти партію.

У другому сеті Марченко також не дозволив Фаббіано заробити бодай брейк-пойнт. Натомість уже на старті другого сету Марченко був близький, щоб відібрати подачу італійця.

У 9 геймі українцю таки вдалося зробити брейк та дотиснути 111 ракетку світу. Поєдинок тривав півтори години. Це була друга зустріч тенісистів і Марченко вирівняв рахунок в особистих протистояннях.

В 1/8 фіналу Марченко зіграє проти 287 номеру світового рейтингу хорвата Ніно Сердарусіца.

blog_ava
Знайшли немовля, яке невідома жінка викрала на Київщині: фото
сьогодні
9648
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 13:44 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 1953
Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
22 жовтня 17:50 Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
Станіслав Безушко 662
Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі
сьогодні 09:27 Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі
Ігор Саджениця 771
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня
сьогодні 07:35 Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня
Ігор Саджениця 2071
Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео
22 жовтня 23:52 Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео
Михайло Гема 689
Новини
Більше новин
Залиште відгук