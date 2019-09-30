"Маріуполь" здійснить неймовірну подорож Україною за один тиждень

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"Маріуполь" за шість днів подолає 2600 кілометрів
"Маріуполь" за шість днів подолає 2600 кілометрів / ФК "Маріуполь"

"Маріуполь" 2 жовтня зіграє матч Кубка України. А вже 5 жовтня – матч чемпіонату України. Обидві ігри азовці проведуть на виїзді в різних куточках України.

Так, кубковий матч "Маріуполь" проведе у Львові проти "Руху". Щоб добратися на гру, команда вже у понеділок, 30 вересня, виїхала з Маріуполя в Запоріжжя автобусом. Звідти вже поїздом вони вирушать до Львова, куди прибудуть 1 жовтня.

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Після матчу у Львові "Маріуполь" вирушить до Полтави залізницею. Тут в суботу, 5 жовтня, у команди запланований матч проти "Ворскли". Після матчу на клубному автобусі команда відправиться в рідні пенати. Додому азовці прибудуть в неділю вранці, 6 жовтня.

Таким чином, чергове ігрове "відрядження" команди триватиме 6 днів. За цей час азовці зіграють два матчі та подолають близько складає 2600 кілометрів.

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Теги: Спорт Футбол ФК Маріуполь
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