Машина з характером: Шумахер придбав собі "Ниву" – фото

Автогонщик Ральф Шумахер, молодший брат 7-кратного чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, придбав нову машину. І його вибір дуже здивував шанувальників.

44-річний Шумахер купив собі Lada 4x4 – "Ниву". Відповідне фото він показав у Instagram.

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"Не можу дочекатися, коли доставлять мій новий автомобіль", – написав Ральф три тижні тому. Коли "Нива" приїхала, колишній спортсмен назвав її машиною з характером.

Реакція користувачів соцмережі вийшла на рідкість схвальною. Російськомовні в основному відзначали своє здивування вибором Шумахера, співвітчизники автогонщика або хвалили машину за привабливий вигляд, або власника за вибір справжнього позашляховика (навіть ставили поруч з Mercedes-Benz Gelandewagen), або ділилися особистим досвідом позашляхових подвигів на класичній "Ниві".

Що відомо про Ральфа Шумахера