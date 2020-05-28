Машина з характером: Шумахер придбав собі "Ниву" – фото
Автогонщик Ральф Шумахер, молодший брат 7-кратного чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, придбав нову машину. І його вибір дуже здивував шанувальників.
44-річний Шумахер купив собі Lada 4x4 – "Ниву". Відповідне фото він показав у Instagram.
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"Не можу дочекатися, коли доставлять мій новий автомобіль", – написав Ральф три тижні тому. Коли "Нива" приїхала, колишній спортсмен назвав її машиною з характером.
Реакція користувачів соцмережі вийшла на рідкість схвальною. Російськомовні в основному відзначали своє здивування вибором Шумахера, співвітчизники автогонщика або хвалили машину за привабливий вигляд, або власника за вибір справжнього позашляховика (навіть ставили поруч з Mercedes-Benz Gelandewagen), або ділилися особистим досвідом позашляхових подвигів на класичній "Ниві".
Що відомо про Ральфа Шумахера
- Ральф виступав в Формулі-1 з 1998 року по 2007-й.
- Свою першу перемогу у Формулі-1 Ральф Шумахер здобув на Гран-прі Сан-Марино 2001 року на боліді Williams з двигуном BMW. На цьому він не зупинився, вигравши ще дві гонки і ставши четвертим за підсумками сезону.
- Його старший брат Міхаель – семиразовий чемпіон "Формули".
- В даний час є спортивним директором HWA Team в серії DTM.