Матч "Динамо" проти "Брюгге" у Лізі чемпіонів обслужить фартовий для киян арбітр

Головним арбітром матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Брюгге" стане хорват Іван Бебек.

Цей арбітр вже працював на матчі "Динамо" у єврокубках. У минулому сезоні Бебек обслуговував гостьовий матч "Динамо" проти "Астани" на груповому етапі Ліги Європи. Тоді кияни здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

До слова: "Динамо" двічі в історії проходило далі в єврокубках після 0:1 на виїзді: статистика

Асистентами 42-річного хорвата стануть його співвітчизники – Горан Патакі та Боян Зебеніца, резервним арбітром працюватиме Маріо Зебец.

Матч-відповідь "Динамо" – "Брюгге" в Києві відбудеться 13 серпня. Перший матч між цими суперниками у Бельгії закінчився мінімальною перемогою "Брюгге" 1:0.