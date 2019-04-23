Мбаппе підкорив неймовірне досягнення Роналдо

Зірковому футболісту французького ПСЖ Кіліану Мбаппе підкорилося унікальне досягнення.

Гравець збірної Франції у цьому сезоні встиг забити 30 голів у рамках національної ліги.

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Таким чином Мбаппе став першим гравцем з часів "зубастика" Роналдо, який забив 30 голів у лізі за сезон перед тим як йому виповнився 21 рік.

В активі легендарного бразильця Роналдо 34 голи у 37 матчах. На цей момент Мбаппе зіграв 27 матчів і вже забив 30 м'ячів.

Усього в цьому сезоні у всіх турнірах Кіліан провів 40 матчів, забив 36 голів та віддав 17 результативних передач.

У 20 років Мбаппе вже встиг тричі стати чемпіоном Франції (одного разу з "Монако" та двічі з ПСЖ). Також Кіліан чемпіон світу 2018 року у складі Франції. У його активі перемоги в Кубку та Суперкубку Франції.

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