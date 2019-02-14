McLaren представили новий болід та пілотів: фото
Команда McLaren провела презентацію свого нового боліда MCL34. На ньому пілоти виступатимуть у сезоні 2019 року.
Команда залишила основні кольори лівреї з минулого сезону – жовтий та синій. Залишили вони й постачальника двигунів – Renault
Читайте також: Кімі Райкконен представив ліврею Alfa Romeo Racing для Формули-1: фото
Читайте також: Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
У 2019 році за McLaren виступатимуть інші пілоти. Замість Фернандо Алонсо, який пішов з Формули-1, та Стоффеля Вандорна, будуть їздити Карлос Сайнс та Ландо Норріс.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі