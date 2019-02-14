McLaren представили новий болід та пілотів: фото

51 Читать новость на русском
McLaren представили новий болід та пілотів: фото

Команда McLaren провела презентацію свого нового боліда MCL34. На ньому пілоти виступатимуть у сезоні 2019 року.

Команда залишила основні кольори лівреї з минулого сезону – жовтий та синій. Залишили вони й постачальника двигунів – Renault

Читайте також: Кімі Райкконен представив ліврею Alfa Romeo Racing для Формули-1: фото

Читайте також: Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео

У 2019 році за McLaren виступатимуть інші пілоти. Замість Фернандо Алонсо, який пішов з Формули-1, та Стоффеля Вандорна, будуть їздити Карлос Сайнс та Ландо Норріс.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Мангер заплатив за вбивство Гандзюк базою відпочинку на березі Чорного моря, – прокуратура
сьогодні
8792
Теги: Спорт McLaren McLaren Формула-1
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіакос – Динамо: онлайн матчу Ліги Європи
сьогодні 19:16 Олімпіакос – Динамо: онлайн матчу Ліги Європи
683
Ломаченко готовий завершити кар'єру: боксер назвав головну умову
сьогодні 18:02 Ломаченко готовий завершити кар'єру: боксер назвав головну умову
970
"Карпати" підписали чергового легіонера
сьогодні 16:51 "Карпати" підписали чергового легіонера
329
Екс-перша ракетка світу поділилася враженнями після гри з українкою Цуренко
сьогодні 12:00 Екс-перша ракетка світу поділилася враженнями після гри з українкою Цуренко
426
Олімпіакос – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
сьогодні 08:13 Олімпіакос – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
6760
"Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:20 "Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
642
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук