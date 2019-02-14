McLaren представили новий болід та пілотів: фото

Команда McLaren провела презентацію свого нового боліда MCL34. На ньому пілоти виступатимуть у сезоні 2019 року.

Команда залишила основні кольори лівреї з минулого сезону – жовтий та синій. Залишили вони й постачальника двигунів – Renault

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У 2019 році за McLaren виступатимуть інші пілоти. Замість Фернандо Алонсо, який пішов з Формули-1, та Стоффеля Вандорна, будуть їздити Карлос Сайнс та Ландо Норріс.

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