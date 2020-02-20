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Мессі, Салах, Погба та Стерлінг продемонстрували незвичну майстерність в рекламі Pepsi: відео

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Лео Мессі / ФК "Барселона"

Світові футбольні зірки Ліонель Мессі, Мохамед Салах, Поль Погба та Рахім Стерлінг знялися в новій рекламі Pepsi. Там четверо футболістів змагаються за одну банку напою.

Як йдеться в описі до реклами, четверо футболістів демонструють свої футбольні навички, змагаючись за останню банку Pepsi. Гравці вдаються до різних хитрощів, щоб заволодіти нею.

До слова: У Мессі найбільша зарплата у футболі, Роналду отримує майже удвічі менше

Кому ж дісталася банка від Pepsi – дивіться у відео.

Варто додати, що у 2019 році Мессі та Салах вже знялися в рекламі Pepsi, де теж демонстрували свою футбольну майстерність.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліонель Мессі Реклама Спорт Футбол
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