Мессі, Салах, Погба та Стерлінг продемонстрували незвичну майстерність в рекламі Pepsi: відео
Світові футбольні зірки Ліонель Мессі, Мохамед Салах, Поль Погба та Рахім Стерлінг знялися в новій рекламі Pepsi. Там четверо футболістів змагаються за одну банку напою.
Як йдеться в описі до реклами, четверо футболістів демонструють свої футбольні навички, змагаючись за останню банку Pepsi. Гравці вдаються до різних хитрощів, щоб заволодіти нею.
До слова: У Мессі найбільша зарплата у футболі, Роналду отримує майже удвічі менше
Кому ж дісталася банка від Pepsi – дивіться у відео.
Варто додати, що у 2019 році Мессі та Салах вже знялися в рекламі Pepsi, де теж демонстрували свою футбольну майстерність.
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