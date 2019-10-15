Ми не як Росія – обіграли Шотландію і всім розповідають, що виграють Євро, – Яремчук

Нападник збірної України Роман Яремчук, який відзначився голом у ворота Португалії, прокоментував перемогу команди.

Український футболіст зізнався, що йому поки складно повірити в те, що збірна України вийшла на Євро-2020.

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

Поки важко повірити, але ми дуже багато працювали. Дякую фанам за таку фантастичну підтримку, хочеться просто виходити й вмирати на полі, доводити, що ми не гірші за Португалію. Всім велике дякую за підтримку,

– сказав Роман в ефірі каналу "Футбол 1".

Також гравець вважає, що команді потрібно ставитися спокійно до здобутого результату.

Дуже приємно показати такий хороший результат. Але вважаю, що потрібно поставитися до цього спокійно. Ми не як Росія – обіграла Шотландію і будемо всім розповідати, що виграємо Євро. Виграли, все нормально, готуємося далі. Покращимо свої якості, потрібно ще багато працювати. Якщо розслабимося, отримаємо стусана,

– додав Роман.

Як відомо, збірна України вперше у своїй історії напряму вийшла на чемпіонат Європи. Євро-2020 – стане третім поспіль для збірної України.