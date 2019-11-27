Ми приїхали грати і перемагати, – Михайличенко назвав ціль "Динамо" на матч Ліги Європи

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко провів прес-конференцію напередодні матчу 5 туру групового раунду Ліги Європи проти шведського "Мальме".

Наставник "біло-синіх" зазначив, що головне завдання киян – вихід з групи.

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Що стосується результату, я не хотів би говорити про це, тому що ми приїхали грати і перемагати. У нашій групі жодна з команд не втратила шансів пробитися в європейську весну. Турнірна таблиця настільки щільна, що потрібно не тільки демонструвати свою гру, але і домагатися результату.

Ми намагаємося ставити найкращих гравців на кожну гру. Коли проводиться велика кількість матчів за короткий проміжок часу, то завжди є позиції, які можна посилити, комусь із футболістів дати відпочити, а комусь – пограти. Хто краще виглядає і краще готовий , той і виходить на поле", – розповів головний тренер.

"Динамо" з шістьма очками йде на другому місці в групі B. "Мальме" набрав п'ять очок і займає третю позицію в турнірній таблиці. Перший матч між командами в Києві завершився перемогою "Динамо" (1:0).

Матч "Мальме" – "Динамо" відбудеться в четвер, 28 листопада. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.