Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися, – Світоліна розповіла про свої стосунки з Монфісом

Перша ракетка України Еліна Світоліна перебуває у романтичних стосунках з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Вона розповіла з чого почався їх роман, чому для неї краще зустрічатися зі спортсменом та про найромантичніше побачення.

Під час свого перебування в Україні з Гаелем Монфісом вона дала інтерв'ю виданню JS.

До слова: Світоліна заробила 1,9 мільйона доларів призових у 2019 році

Про знайомство

З Гаелем ми були знайомі досить давно, оскільки постійно брали участь в одних і тих самих турнірах. Але спілкувалися вкрай мало: він знав, що я була у тривалих стосунках. І ось наприкінці минулого року, після перемоги в підсумковому турнірі, я поїхала святкувати до паризьких друзів. Виставила фото в Інстаграмі, і Гаель написав мені. Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися. Це був дивовижний збіг, що ми одночасно опинилися в Парижі, адже я живу зараз у Лондоні, а Гаель, хоча й родом із Парижа, живе у Женеві. Ми обидва приїхали відпочити лише на декілька днів.

Про спорт та кохання

Чесно кажучи, мені набагато легше зустрічатися зі спортсменом, аніж із людиною, далекою від спорту. Адже Гаель розуміє мене "від і до", розуміє, з якими труднощами я стикаюся, він може підтримати мене, коли потрібно і як потрібно. Адже турніри — це завжди стрес, і, якщо неправильно підійти до людини, можна ще більше її "накрутити", замість того, щоб їй допомогти. Ба більше, ми часто беремо участь в одних і тих самих змаганнях та багато подорожуємо разом. Тому що чекати другу половинку з нескінченних поїздок дуже складно, особливо з огляду на те, що тенісний сезон — найдовший у спорті: ми граємо із січня до кінця жовтня, майже щотижня.

А от і фото, як Світоліна з Монфісом відпочиває на яхті в Одесі

Про найромантичніше побачення

У нас дуже жорсткий графік, тому побачення для нас – розкіш, яку ми можемо дозволити собі вкрай рідко. Але коли вдається знайти вільний день, ми вириваємося в якесь романтичне місце та проводимо час лише удвох. Якось у нас були змагання в різних містах, і в перерві ми зустрілися на 24 години в Парижі, щоб прогулятися його вуличками та смачно поїсти!

Фото: Катя Ніколайчук