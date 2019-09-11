Михалик допомагав українській армії під час виступу в російському "Локомотиві"

Захисник "Волині" Тарас Михалик надавав допомогу українській армії в той час, коли грав за "Локомотив".

35-річний українець не вважав за потрібне афішувати це, повідомляє Youtube-шоу "Бомбардир".

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Ультрас луцького клубу не знали про це і ставилися до такого переходу неоднозначно.

Вболівальники змінили своє ставлення до гравця, так як дізналися його громадянську позицію і відношення до війни.



Тарас Михалик виступав за "Локомотив" з 2013 року. За цей час він виграв 3 Кубка Росії і ще раз став чемпіоном країни.

У минулому сезоні 35-річний Михалик зіграв лише 3 матчі в Кубку Росії, відзначившись 1 гольовою передачею.