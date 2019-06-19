"Мілан" хоче добровільно відмовитися від участі в Лізі Європи

Італійський "Мілан" може відмовитися від участі в Лізі Європи в наступному сезоні.

За інформацією Corriere della Sera, клуб близький до досягнення домовленості з УЄФА, по якій "россонері" отримають додатковий час на врегулювання проблем з фінансовим фейр-плей в обмін на відмову від участі в єврокубках.

Читайте також: "Мілан" обговорив купівлю футболіста "Динамо" з Шевченком

Керівництво "Мілана" має намір добровільно відмовитися від участі в Лізі Європи, сподіваючись домовитися з УЄФА про продовження терміну для приведення фінансової звітності в норму до 2021 року.

Рік тому керівництво "Мілана" в CAS оскаржило рішення УЄФА відсторонити клуб від єврокубків, клуб зіграв в Лізі Європи і відстрочив рішення. Наступне засідання у справі в CAS призначено на 14 серпня.

У випадку відмови "Мілану", місце "россонері" в груповому етапі Ліги Європи займе "Рома", а "Торіно" зіграє в кваліфікаційному раунді турніру.

У поточному сезоні "Мілан" посів п'яте місце в чемпіонаті Італії і не зумів потрапити в Лігу чемпіонів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram