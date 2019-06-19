"Мілан" хоче добровільно відмовитися від участі в Лізі Європи

19
"Мілан" може не зіграти у Лізі Європи
"Мілан" може не зіграти у Лізі Європи / Фото з відкритих джерел

Італійський "Мілан" може відмовитися від участі в Лізі Європи в наступному сезоні.

За інформацією Corriere della Sera, клуб близький до досягнення домовленості з УЄФА, по якій "россонері" отримають додатковий час на врегулювання проблем з фінансовим фейр-плей в обмін на відмову від участі в єврокубках.

Читайте також: "Мілан" обговорив купівлю футболіста "Динамо" з Шевченком

Керівництво "Мілана" має намір добровільно відмовитися від участі в Лізі Європи, сподіваючись домовитися з УЄФА про продовження терміну для приведення фінансової звітності в норму до 2021 року.

Рік тому керівництво "Мілана" в CAS оскаржило рішення УЄФА відсторонити клуб від єврокубків, клуб зіграв в Лізі Європи і відстрочив рішення. Наступне засідання у справі в CAS призначено на 14 серпня.

У випадку відмови "Мілану", місце "россонері" в груповому етапі Ліги Європи займе "Рома", а "Торіно" зіграє в кваліфікаційному раунді турніру.

У поточному сезоні "Мілан" посів п'яте місце в чемпіонаті Італії і не зумів потрапити в Лігу чемпіонів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Дефолту не буде, – Зеленський про нову програму співпраці з МВФ
сьогодні
2927
Теги: Ліга Європи ФК Мілан Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Екс-гравець "Шахтаря" забив гол з пенальті за гру рукою футболіста "Динамо" на Кубку Америки
сьогодні 09:46 Екс-гравець "Шахтаря" забив гол з пенальті за гру рукою футболіста "Динамо" на Кубку Америки
537
Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
18 червня 21:31 Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
81
Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
18 червня 20:34 Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
262
Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці
18 червня 17:48 Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці
1587
Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
18 червня 13:37 Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
197
Новини
Більше новин
Залиште відгук